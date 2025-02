Der Grund für den Post ist unschön: "Ich habe dieses Bild damals gemacht und mochte es, aber irgendwie nie gepostet. Nun ist es auf eine unschöne Weise an eine fremde Person geraten, weil sich jemand Zugriff verschafft hat", schreibt Rebecca Mir in der Caption zum Bild.



Weiter erklärt sie in der zugehörigen Instagram-Story, dass jemand das Bild ergaunert hat. Und zwar so: In einer Nachricht an viele ihrer Kontakte habe der Unbekannte die Empfänger aufgefordert, ihm alle Akt- und Teilakt-Fotos zu schicken. Mit der Begründung: "Mir fehlen leider einige und ich möchte sie mir gerne noch mal alle abspeichern."



Als mögliches Lockmittel wird in der Nachricht noch ein potenzieller Auftrag angesprochen. "Ich rufe dich dann die Tage an, muss was mit dir besprechen wegen eines Projekts von mir. Ich freue mich!"