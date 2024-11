Boxer Jake Paul schreibt, dass die Wahlentscheidung ein "massiver Schritt in die richtige Richtung, die Welt von ihren großen Problemen zu heilen" sei. Auch Stars wie Russel Brand oder Piers Morgan gratulieren Trump in den Sozialen Medien.

Die amerikanische Politik beschäftigt allerdings nicht nur US-Prominente, sondern auch die Stars in Deutschland. So zeigte sich Cathy Hummels entsetzt über den Wahlausgang. Weil sie als Teenager in den USA gelebt habe, würde sie das Ergebnis allerdings nicht wundern. Angst mache ihr aber, was es für die restliche Welt bedeuten könnte, dass nun ein "Irrer" die USA regiert.

Zu einem Bild, das Donald Trump als Sieger verkündet mit der Aufschrift: "78-Jähriger verurteiler Sexualstraftäter feiert Wahlsieg" schreibt TV-Moderatorin Ruth Moschner bei Instagram: "Es ist nie jemand wie Trump alleine. Man kann in Amerika Menschen wie Trump, die antidemokratisch handeln, demokratisch wählen."



BAP-Sänger Wolfgang Niedecken zeigt sich ebenso schockiert auf seiner Facebook-Seite. Er schreibt: "Es macht mich ratlos, so sehr ich auch darüber nachdenke, ich finde keinen tröstlichen Aspekt daran. Die Populisten, Egomanen und Despoten sind weltweit auf dem Vormarsch und die Menschheit will einfach nicht kapieren, dass die Klimaziele Priorität haben."



Über den Sieg Trumps freuen tut sich hingegen Schlagersänger Heino. Er hatte schon im Vorfeld seine Sympathien gegenüber dem Republikaner ausgedrückt. In einem neuen Video gratuliert Heino Trump nun zur gewonnenen Wahl und wiederholt seine Meinung, dass Deutschland nun auch jemanden wie Trump an der Macht brauche. Sein Video unterzeichnet er selbstironisch mit den Worten: Euer "weißer alter Mann" Heino.