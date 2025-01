Nicht mehr lange, dann heißt es in Hollywood wieder: "And the Oscar goes to...". Wer auf einen Goldjungen hoffen darf, steht jetzt fest. Das sind die Nominierten 2025:



Bester Hauptdarsteller:

Adrien Brody - The Brutalist

Timothée Chalamet - A Complete Unknown

Colman Domingo - Sing Sing

Ralph Fiennes - Konklave

Sebastian Stan - The Apprentice



Beste Hauptdarstellerin:

Cynthia Erivo - Wicked

Karla Sofía Gascón - Emilia Pérez

Mikey Madison - Anora

Demi Moore - The Substance

Fernanda Torres - Für immer hier



Bester Film:

Anora

The Brutalist

A Complete Unknown

Konklave

Dune: Part II

Emilia Pérez

I'm Still Here

Nickel Boys

The Substance

Wicked



Bester Nebendarsteller:

Yura Borisov - Anora

Kieran Culkin - A Real Pain

Edward Norton - A Complete Unknown

Guy Pearce - The Brutalist

Jeremy Strong - The Apprentice



Beste Nebendarstellerin:

Monica Barbaro - A Complete Unknown

Ariana Grande - Wicked

Felicity Jones - The Brutalist

Isabella Rossellini - Konklave

Zoe Saldana - Emilia Pérez