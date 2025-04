Wie die Polizei mitteilte, stürzte ein Arbeiter in der Leipziger Quarterback Immobilien Arena aus großer Höhe in die Tiefe. Nachdem er zunächst vor Ort medizinisch versorgt und dann ins Krankenhaus gebracht worden war, erlag er dort seinen schweren Verletzungen.

Nino de Angelo, seine Band und auch der Veranstalter zeigten sich von dem tragischen Unfall tief betroffen. Via Instagram sprach der Sänger den Angehörigen des Verunglückten sein Beileid aus.



Das Konzert, das am heutigen Donnerstagabend in der Arena stattfinden sollte, wurde abgesagt. Es wäre der Auftakt von Nino de Angelos "Irgendwann im Leben"-Tour gewesen und ist nun auf den 9. Dezember 2025 verschoben worden. Bereits gekaufte Tickets behalten ihre Gültigkeit.



Das für morgen in Hannover angekündigte Konzert von Nino de Angelo soll wie geplant stattfinden.