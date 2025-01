Eigentlich sollten am 17. Januar die mit Spannung erwarteten Oscar-Nominierungen bekannt gegeben werden. Doch wegen der Großbrände in Los Angeles wird der Termin nun nochmals verschoben.



Bill Kramer, Geschäftsführer der Filmakademie, teilte zunächst mit, dass die Nominierungen zwei Tage später, also am 19. Januar, stattfinden werden.



Nun gibt es einen weiterer Aufschub. Erst am 23. Januar sollen die Nominierungen bekannt gegeben werden. Damit haben die Filmschaffenden mehr Zeit, über die Kandidaten abzustimmen.



Geschäftsführer Bill Kramer und Akademie-Chefin Janet Yang drückten in einer Mitteilung den von den Bränden Betroffenen ihr Mitgefühl aus.



Am geplanten Termin für die 97. Verleihung der Oscars will die Akademie aber festhalten. Die Trophäen-Gala soll am 2. März in Hollywood über die Bühne gehen.



Allerdings fällt der traditionelle Luncheon im Vorfeld der Oscars aus. Gewöhnlich werden die Preisanwärter wenige Wochen vor der Gala bei einem gemeinsamen Mittagessen gefeiert.