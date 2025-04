Obwohl Schauspieler Lars Eidinger schon mehrfach nackt vor Kameras stand, geniert er sich nach wie vor, wenn er sich ausziehen soll.



Er macht es dennoch. Beim Umgang mit der Scham bestehe der Reiz auch darin, "sich über die Scham hinwegzusetzen und dadurch tatsächlich auch eine gewisse Aufgeregtheit oder Erregtheit bei einem selber zu provozieren". Das sei etwas, was ihm gefalle, sagte der 49-Jährige dem Magazin "Bunte".



Die Aufregung um den Film "Das Licht", in dem Eidinger blankt zieht, könne er nicht nachvollziehen. "Ich bin da nackt, weil Tom Tykwer, der einen Film über sein Leben gemacht hat, das so macht", so Eidinger. Wenn Tykwer nach Hause komme, ziehe er sich aus, und das erzähle der Film.



Alles sei Provokation, und die "ist ja nur in dem Moment problematisch, wo es ein Selbstzweck ist", fügte Eidinger hinzu.