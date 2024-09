Die Brüder Noel und Liam Gallagher hatten bereits im Sommer angekündigt, im kommenden Jahr wieder gemeinsam auf der Bühne stehen zu wollen. Nun werden sie also auch in den USA, Kanada und Mexiko zu Gast sein. Die Band aus Manchester, die mit Songs wie "Wonderwall" und "Don't Look Back in Anger" die 90er Jahre musikalisch geprägt hatte, hatte sich 2009 nach einem Streit der Brüder getrennt.

Nun also das Comeback. Konzerte in Deutschland sind allerdings nicht geplant. Die Tickets für die Konzerte in Großbritannien und Irland waren schnell ausverkauft - die Ticketplattformen waren zeitweise überlastet und die Fans mussten lange in digitalen Warteschlangen ausharren.



Beim Verkaufsstart für die neuen Konzerte am 3. bzw. 4. Oktober dürfte der Andrang ähnlich groß sein.