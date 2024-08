Die Bewährungsprobe ist bestanden: Adele hat am Freitag (02.08.) den ersten von insgesamt zehn Auftritten in München absolviert.



Kurz bevor die ersten Töne erklingen, zieht noch eine große Regenwolke über das Messegelände, 73.000 Fans werden klatschnass. Doch danach läuft alles glatt.



Umhüllt von Nebel wird Adele aus dem Boden des Stadions emporgefahren, zum Einstieg performt sie ihren Megahit "Hello". Es folgen 20 Songs aus ihrer Karriere, das Highlight ist ein großes Feuerwerk.

Bildrechte: picture alliance/dpa | Felix Hörhager

Es ist eine außergewöhnliche Konzertserie: Die 36-Jährige - die zuletzt 2016 auf dem europäischen Festland auftrat - hat sich in der bayerischen Landeshauptstadt ein eigenes Pop-up-Stadion bauen lassen. Komplett auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten und komplett schwarz-weiß im Adele-Look gehalten.

Konzertreihe der Superlative

Die Arena bietet Platz für 73.000 Menschen und ist in der Form an ein Amphitheater angelehnt, um von allen Plätzen aus eine möglichst gute Sicht zu ermöglichen. Dominiert wird sie von einer 220 Meter langen und 17 Meter hohen LED-Wand, laut Veranstaltern die größte der Welt.

Bildrechte: IMAGO / Sven Simon

Trotz Ticketpreisen von teils mehr als 400 Euro folgen Fans aus aller Welt dem Ruf der Oscar-, Golden-Globe- und Grammy-Gewinnerin nach München. Denn die seit Monaten laufende Werbemaschinerie verspricht nicht nur eine gigantische Konzertshow, sondern auch ein ganz besonderes Drumherum: Außen vor dem Stadion lockt die "Adele World" zum Zeitvertreib vor und nach dem Konzert.

Volksfeststimmung in der "Adele World"

Die "Adele World" erinnert ein bisschen an das Oktoberfest: So gibt es etwa ein Riesenrad und ein Kettenkarussell, Blasmusik und selbst Freibier aus einem Fass, das von einer festlich geschmückten Brauerei-Kutsche gebracht und von Münchens Wirtschaftsreferent Clemens Baumgärtner gekonnt mit zwei Schlägen angezapft wird.

Bildrechte: picture alliance/dpa | Elke Richter

Neben bayerischen finden sich aber auch britische Elemente, oft mit Bezügen zu Adeles Karriere und ihren Vorlieben. So gibt es eine typisch rote Telefonzelle, wie sie auch in einem Adele-Video vorkommt, und den Nachbau des Pubs, in dem Adele ihre ersten Auftritte hatte. Ihre Lieblingsdrinks werden auch ausgeschenkt.

Alles was das Fanherz begehrt

Natürlich können die Fans auch tief in die Tasche greifen und Fanartikel aller Art erwerben. T‑Shirts mit dem Gesicht der Künstlerin starten bei 40 Euro, eigens entworfene Collegejacken mit einem großen A auf der Brust kosten 200 Euro.



Der Verkaufsschlager am ersten Konzerttag sind weiße Jutebeutel, auf denen Adele dreimal in verschiedenen Tanzposen abgebildet ist - für 30 Euro. Das günstigste Produkt sind Weingummiherzen für 4 Euro, die extra für die Konzerte in München hergestellt wurden.

In München klingeln die Kassen