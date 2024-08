Es ist offiziell: Oasis gehen 2025 wieder auf Tour! Die Band hat 17 Termine in England, Schottland, Wales und Irland bestätigt.

Der Kartenvorverkauf soll am Samstag (31. August) beginnen. In Planung seien auch Konzerte außerhalb Europas, hieß es auf der offiziellen Oasis-Internetseite.

So ganz überraschend kommt das Oasis-Comeback allerdings nicht. Schon dieses Jahr sollte es eine Re-Union geben, genau 30 Jahre nach dem Erscheinen des Debütalbums "Definitely maybe" von 1994. Doch daraus wurde nichts.