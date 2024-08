Gestern war es noch Spekulation, heute ist es offiziell: Oasis gehen 2025 wieder auf Tour! Die Band hat 14 Termine in England, Schottland, Wales und Irland bestätigt.

Das sind die Oasis-Termine 2025

4. & 5. Juli - Cardiff

11., 12., 19. & 20. Juli - Manchester

25. & 26. Juli, 2. & 3. August - London

8. & 9. August - Edinburgh

16. & 17. August - Dublin

Der Kartenvorverkauf soll am Samstag beginnen. In Planung seien auch Konzerte außerhalb Europas, hieß es auf der offiziellen Oasis-Internetseite.



Und was ist mit Glastonbury 2025? Englische Zeitungen waren sich sicher, dass Oasis auch dort auftreten werden. Zeitlich passen würde es, schließlich findet das wichtigste englische Festival Ende Juni 2025 statt. Nun aber fehlt der Termin im Plan der Gallagher-Brüder. Oder kommt da noch was?

Bildrechte: picture alliance/dpa/PA Wire | Pa

Comeback schon für 2024 geplant

So ganz überraschend kommt das Oasis-Comeback allerdings nicht. Schon dieses Jahr sollte es eine Re-Union geben, genau 30 Jahre nach dem Erscheinen des Debütalbums "Definitely maybe" von 1994. Doch daraus wurde nichts.

Bildrechte: picture-alliance / dpa | Matthias_Hiekel

Eine Absage des älteren Bruders Noel und ein neues Album von Liam - und schon war die Britpop-Gemeinde wieder auf dem Boden der Tatsachen. Die Gallaghers tourten getrennt voneinander und zumindest in Großbritannien füllten sie ohne Probleme auch große Hallen.

Bildrechte: Sony Music