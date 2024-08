Es ist der Hinweis, auf den viele Oasis-Fans gewartet haben: Auf dem offiziellen Oasis-Kanal und auf den Accounts der Gallagher-Brüder Liam und Noel erscheint seit gestern ein kurzes Video. "27.08.24, 8 am". Bedeutet: An dem Tag passiert früh am Morgen etwas Großes und es kann eigentlich nur die News von der Wiedervereinigung der Band sein. Was denn sonst?



Aber wie viele Konzerte wird es geben? Eventuell sogar eine neue Platte? Steht das Glastonbury-Festival 2025 mit auf dem Plan? Die Gerüchte überschlagen sich: Englische Zeitungen wollen gehört haben, dass das mit Glastonbury schon sicher sei.

Zehn Konzerte geplant?

Außerdem ist die Rede von Konzerten im Londoner Wembley Stadion. Insgesamt munkelt man über zehn Konzerte, inklusiver der Auftritte in der Gallagher-Heimatstadt Manchester. Das klingt erstmal nicht nach einer gigantischen Tournee. Aber vielleicht will man ja erstmal den Vorverkauf abwarten.

Comeback schon für 2024 geplant

So ganz überraschend käme das Oasis-Comeback allerdings nicht. Schon dieses Jahr sollte es eine Re-Union geben, genau 30 Jahre nach dem Erscheinen des Debütalbums "Definitely maybe" von 1994. Doch daraus wurde nichts.



Eine Absage des älteren Bruders Noel und ein neues Album von Liam - und schon war die Britpop-Gemeinde wieder auf dem Boden der Tatsachen. Die Gallaghers tourten getrennt voneinander und zumindest in Großbritannien füllten sie ohne Probleme auch große Hallen.

