Im medialen Fokus stehen vielfach die von den Feuern betroffenen Stars. Prinz Harry und seine Frau, Herzogin Meghan trafen sich aber jetzt mit nicht-prominenten Betroffenen.



In Aufnahmen des US-Senders Fox 11 sind die beiden auf einem Konferenzgelände in Pasadena nahe Los Angeles zu sehen. Sie unterhalten sich mit Menschen, die vor den Flammen aus ihren Häusern fliehen mussten, sowie mit Helfern. Immer wieder war zu sehen, wie Harry und Meghan Menschen tröstend in die Arme nehmen.

Auch das zu Hause von Harry, Meghan und den Kindern Archie und Lilibet im kalifornischen Montecito könnte betroffen sein. Laut britischem "Express" liegt ihre Villa in einem Gebiet mit hohem Brandrisiko.

American Football: NFL spendet Millionen und verlegt Spiel

Die Profiliga NFL und vier ihrer Teams unterstützen die von den verheerenden Waldbränden im Großraum Los Angeles betroffenen Gemeinden.



Gemeinsam mit den Los Angeles Rams, Los Angeles Chargers, Minnesota Vikings und Houston Texans spendet die Liga insgesamt fünf Millionen US-Dollar an die Helferinnen und Helfer in Kalifornien.



American-Football wird auch in Deutschland immer beliebter und geht gerade in ihre entscheidende Phase. Der Superbowl steht bald an. Bitter für die Los Angeles Rams. Die Playoff-Partie zwischen den Rams und den Minnesota Vikings muss im 600 Kilometer entfernten Phoenix ausgetragen werden.

