In einem Interview mit "NewsNation" erzählte die Schauspielerin Sharon Stone am Donnerstagabend (09.01.), wie sie und Bekannte sich mit einem Geschäft in Los Angeles zusammentaten, um Kleidung für Bedürftige zu sammeln. Sie bat darum "gebrauchte Jeans, Jacken, Schuhe, Mützen, Handschuhe und Kleiderbügel sowie neue Unterwäsche und Socken und jegliche Geschenkkarten" an das Geschäft zu spenden.



Genau diesem Geschäft will die Schauspielerin Halle Berry nun "ihren gesamten Kleiderschrank" spenden. Auf Instagram teilte sie ein Video des Ladens und rief ebenfalls dazu auf, Kleidung zu spenden: "Das ist etwas, was wir heute sofort tun können, um all den geflüchteten Familien zu helfen, die heute das Nötigste brauchen!"