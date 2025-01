Es klingt wie im Märchen, doch in einem Interview mit der britischen Zeitung Daily Mail findet Kazembe Ajamu Coleman nun deutliche Worte für die Verlobungsgerüchte um seine Tochter: "Das war ein Haufen Mist, den TMZ da verbreitet hat." Er dementiert den Bericht des US-Portals und erklärt im Interview: "Ich weiß nicht, wovon sie reden." Der 64-Jährige ist nicht nur Manager seiner Tochter, sondern begleitet Zendaya auch oft zu Veranstaltungen wie Filmpremieren oder Preisverleihungen.

Tom Holland und Zendaya sind bereits seit 2017 ein Paar. Sie lernten sich bei den Dreharbeiten zu "Spider-Man: Homecoming" kennen und lieben. Offiziell bestätigt haben die beiden Hollywoodstars ihre Liebe aber erst 2021. In einem Interview mit dem Hollywood Reporter erklärte der Schauspieler 2023, dass ihnen ihre Beziehung "heilig" sei und möglichst wenig davon an die Öffentlichkeit gelangen soll: "Es ist unser Ding und hat nichts mit unserer Karriere zu tun".



Immerhin verriet Tom Holland vor wenigen Tagen dem Magazin Men's Health, dass er sich eine Zukunft als Hausmann vorstellen könne: "Wenn ich Kinder habe, wird man mich nicht mehr in Filmen sehen." Sein Leben werde sich um "Golf spielen und Vater sein" drehen und er werde "einfach von der Bildfläche verschwinden".