So ganz naiv läuft Gregor Gysi aber nicht durch die Welt. Wenn sich was ergibt, dann ist es eben so. "Es gibt immer Blickkontakte in Veranstaltungen, die brauche ich. Mehr passiert nicht. Ich bin aber nicht auf Abwehr und Habachtstellung", betonte Gysi auch.



Klingt entspannt, klingt nach: Warum nicht nochmal verlieben?