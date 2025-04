Der neue Mann an ihrer Seite arbeitet als Polizist und hat russische Wurzeln. Er wurde in St. Petersburg geboren, ist aber in Berlin aufgewachsen. Für ihn war es zunächst seltsam, eine Prominente zu daten, für sie aber auch, einen Polizisten zu treffen, erinnert sich Sophia Thiel.

Polizisten sind für mich so krasse Respektspersonen. [...] Bei einem Polizisten dachte ich, okay, ist das jetzt komisch, wenn ich frage, ob wir Alkohol trinken oder ob wir gemeinsam was rauchen wollen?

Die erste Hürde hat ihr Freund, dessen Namen sie nicht verrät und ihn auch nicht in der Öffentlichkeit zeigt, mit Bravour gemeistert - das Kennenlernen ihrer Familie und Freunde im bayerischen Rosenheim. Er kam super an durch seine offene Art und sein Job als Polizist hat es den Eltern sehr angetan, erzählt sie.

Kennenlernen und Zusammenziehen innerhalb von einem halben Jahr - überstürzt Sophia Thiel da etwas? Nein, sagt die Bloggerin und Autorin. Sie sei ein absoluter Beziehungstyp, bei ihr ginge das immer alles sehr schnell.



Auch Kinder seien schon zur Sprache gekommen. "Wir haben da ein absolut ähnliches Wertesystem. Auch für ihn kommt es im Leben darauf an, eine eigene Familie zu haben. Also: Er ist ready – und jetzt kommt es drauf an, wann ich ready bin", so die 30-Jährige bei "BILD".