Ralf Schumacher und sein Partner Étienne Bousquet-Cassagne wagen sich gemeinsam ins Rampenlicht - genauer gesagt: in eine ARD Samstagabend-Show. Nach ihrem Coming-out im Sommer 2024 stellen sie sich nun der Herausforderung "Klein gegen Groß".

In der von Kai Pflaume moderierten Show erwartet das Paar eine spannende Aufgabe: Sie treten gegen den elfjährigen Laurin aus Wien an und müssen Automarken und -modelle anhand ihrer Rücklichter erraten. Das sollte vor allem für den ehemaligen Rennfahrer Ralf kein Problem sein.



Ob das Paar seinen kleinen Herausforderer schlagen kann - die Lösung gibt es am 4. Januar ab 20:15 Uhr im Ersten.