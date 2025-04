Die Fotos, die BILD am Ostermontag veröffentlichte, schienen bereits eine deutliche Sprache zu sprechen: Bettina Wulff eng umschlungen mit einem Mann, der nicht derjenige ist, den sie vor zwei Jahren zum dritten Mal geheiratet hat. Einen Tag später eine Bestätigung aus dem Berliner Büro des ehemaligen Bundespräsidenten, die keinen Raum für Interpretationen lässt: Die Ehe der Wulffs ist Geschichte - und dieses Mal wohl sogar endgültig.

"Längere Zeit" wirft in diesem Zusammenhang Fragen auf. Zur Beisetzung des ehemaligen Bundespräsidenten Horst Köhler am 18. Februar dieses Jahres sind die Wulffs noch gemeinsam erschienen.

Kennengelernt haben sich Bettina Körner und Christian Wulff im Jahr 2006 - auf einer Dienstreise nach Südafrika. Er damals noch Ministerpräsident von Niedersachsen, sie Pressereferentin für einen Automobilzulieferer. Ein gutes Jahr später lässt sich Christian Wulff von seiner ersten Ehefrau Christiane scheiden, um 2008 der 14 Jahre jüngere Bettina das erste Mal das Jawort zu geben. Kurz danach kommt ihr gemeinsamer Sohn zur Welt, einen weiteren bringt Bettina mit in die Ehe.

2010 wird Christian Wulff zum Bundespräsidenten gewählt, machte seine Frau zur bis dato jüngsten First Lady und zieht mit seiner kleinen Patchwork-Familie von Hannover nach Berlin. Doch das gemeinsame Glück währte nicht lange.



Nach Vorwürfen der Vorteilsnahme und nur anderthalb Jahren im Amt erklärt Christian Wulff 2012 seinen Rücktritt. Für das Paar offenbar eine Belastungsprobe. Im selben Jahr erscheint Bettina Wulffs sehr persönliche Rückschau auf ihr Leben an der Seite des Bundespräsidenten: "Jenseits des Protokolls". 2013 trennen sich die Wulffs zum ersten Mal. Danach zeigt sich Bettina Wulff vorübergehend an der Seite des Unternehmers Stefan Schaffelhuber.



Zu einer Scheidung von Christian Wulff kommt es trotz anders lautender Medienberichte nicht. Dafür zwei Jahre später zu einer Versöhnung, die im Oktober 2015 mit einer kirchlichen Trauung gekrönt wird.