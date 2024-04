Große Sorge um Schauspieler und Filmproduzent Til Schweiger: Nach Informationen der BILD-Zeitung liegt der 60-Jährige auf Mallorca im Krankenhaus. Diagnose laut BILD-Zeitung: Sepsis, also eine Blutvergiftung - die auch tödlich enden kann!



"Ich bekomme seit vierzehn Tagen Antibiotika, weil ich seit August eine Wunde am Bein habe", erzählte Schweiger exklusiv der BILD am Telefon. Die Wunde habe sich entzündet, nun habe er ein "offenes Bein".