BRISANT traf die Musikmanagerin auf dem Oktoberfest in München - ohne ihren Ralph. Selbst für einen kurzen Besuch der Wiesn ist er derzeit zu schwach. Dabei hatte er immer alles möglich gemacht, um doch dabei zu sein. Auch sein 79. Geburtstag am 30. September wird dieses Jahr viel kleiner ausfallen als üblich.

In Behandlung ist Ralph Siegel schon, aber nun muss vor allem der Brustwirbel erstmal wieder zusammenwachsen. Bis dahin muss der Musikmanager viel liegen und sich ausruhen. "Wir sind in besten Händen, bei den besten Ärzten. Aber Ralph will natürlich so schnell wie möglich wieder ins Studio."



Momentan komponiert Siegel nur einige Song-Ideen auf dem Handy, denn so ganz ohne Arbeit geht es bei ihm nicht.