Nach den Absagen hatten die Fans dem Sänger via Instagram vor allem gute Besserung gewünscht. In die Genesungswünsche mischte sich aber auch Enttäuschung über die Kurzfristigkeit: Das erste Konzert in Mönchengladbach hätte bereits einen Tag nach der Absage (20. August) stattfinden sollen, das Konzert in Coburg war kurz darauf für den 23. August geplant.



"Freitag das Konzert absagen und Samstag findet es statt. Das ist ja etwas merkwürdig", schrieb ein User unter dem Post. Auch dass es keine Nachholtermine geben soll, fand ein User "überhaupt nicht fanfreundlich".