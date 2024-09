Er lag im Koma, war danach viele Monate im Krankenhaus, sein Leben hing am seidenen Faden. Nun ist er endlich wieder zu Hause. Klar, dass Heinz Hoenig ab sofort jeden Tag genießt und seinen Geburtstag ganz besonders feiert. Auf Instagram hat seine Frau Annika nun zwei Videos von Hoenigs 73. gepostet. Was ist zu sehen? Sie singt "Happy Birthday" und schiebt ihren schwerkranken Mann im Rollstuhl langsam zu seinem Geburtstagstisch.

Doch auf dem Tisch steht keine Torte mit einer 73 drauf, sondern eine Kerze in Form einer Nummer zwei. Warum? "Weil es mein zweiter Geburtstag ist?", fragt Heinz Hoenig sichtlich gerührt. "Auf jeden Fall", antwortet Annika Kärsten-Hoenig. Dann wird Hoenig wieder von seinen Gefühlen übermannt. "Ach Mensch, ich liebe dich so dafür."

Warum aber redet Annika Kärsten-Hoenig jetzt vom zweiten Geburtstag? Anfang Mai 2024 war Heinz Hoenig im lebensbedrohlichen Zustand ins Krankenhaus gekommen. Richtig verpasst hat er also noch keinen Geburtstag. Offenbar aber rechnet seine Frau anders und nimmt den Tag, an dem Hoenig aus dem Koma erwacht ist als seinen "Geburtstag".



Nun also, am 24. September, der offizielle Geburtstag, der dementsprechend aber auch der zweite ist. Klingt kompliziert? Ist es auch.