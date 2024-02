Sterbehilfe in der Schweiz Sterbehilfe ist in der Schweiz prinzipiell erlaubt. Dafür machen sich u.a. zwei EXIT-Vereine stark, die zugleich eine Suizidbegleitung anbieten. Verboten ist die Beihilfe zum Freitod nur dann, wenn selbstsüchtige Motive im Spiel sind. Aktive Sterbehilfe ("Tötung auf Verlangen") ist allerdings auch in der Schweiz verboten.