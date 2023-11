Am vergangenen Wochenende hat der Vatikan eine beunruhigende Nachricht verbreitet: Papst Franziskus müsse alle Termine am Samstag (25.11.) absagen. Schnell kam Sorge um das 86 Jahre alte Oberhaupt der katholischen Kirche auf. Immer wieder hatte der gebürtige Argentinier zuletzt mit gesundheitlichen Probleme zu kämpfen. Er wurde dieses Jahr bereits zwei Mal in einer Klinik behandelt. Zunächst wegen einer Lungenentzündung; später musste er unter Vollnarkose am offenen Bauch operiert werden. Auf Rückfragen zu seinem Gesundheitszustand betonte er zuletzt oft: "Ich lebe noch!"

Nicht nur "leichte Grippe"

Der Vatikan wollte die Gemüter offenbar mit der Mitteilung beruhigen, dass Papst Franziskus nur unter einer "leichten Grippe" leide. Dass das offensichtlich nicht zutreffend war, legte ein Auftritt des Papstes am Sonntag (26.11.) nahe. Beim Mittagsgebet auf dem Petersplatz zeigte sich der Papst anders als sonst nur per Video-Schalte und im Sitzen aus der Kapelle des vatikanischen Gästehauses Santa Marta.

Bildrechte: IMAGO / ZUMA Wire

Papst sichtbar angeschlagen

Zur Begrüßung entschuldigte er sich bei den etwa 20.000 auf dem Platz versammelten Pilgern und sagte: "Heute kann ich nicht ans Fenster treten, weil ich dieses Problem mit der Entzündung der Lungen habe." Dabei deutete er mit der rechten Hand auf seinen linken Lungenflügel, an der Hand war ein Infusionszugang zu sehen. An einigen Stellen des Auftritts war der Papst hörbar kurzatmig, zweimal hustete er schwer. Am Ende bat Franziskus die Gläubigen wie immer darum, für ihn zu beten.

Verwirrung um Gesundheitszustand

Nach der Verwirrung um den Gesundheitszustand des Papstes hat der Vatikan am Montag (27.11.) unter Berufung auf eine medizinische Untersuchung eine Lungenentzündung ausgeschlossen. Eine Computertomographie (CT) im Krankenhaus habe jedoch eine Entzündung in der Lunge festgestellt, die Atembeschwerden verursache, teilte ein Sprecher des Vatikans mit. Was genau darunter zu verstehen ist, ließ er offen.

Bildrechte: IMAGO / ABACAPRESS

Vatikan: "Zustand ist stabil"