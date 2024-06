Seit mehr als 40 Tagen kämpft Heinz Hoenig im Krankenhaus um seine Gesundheit. Nach einer Operation an der Speiseröhre benötigt der 72-Jährige eine weitere lebenswichtige OP an der Aorta. Doch dafür ist der Schauspieler aktuell zu schwach.

Seine Frau Annika sei zweimal am Tag bei ihrem Heinz, eine konkrete Prognose gebe es aktuell nicht, so Fischer-Höper. Um an die nächste OP überhaupt denken zu können, müsse sich der Zustand erst einmal stabilisieren.



Zwischenzeitlich gab es die Hoffnung, dass es dem Schauspieler schon viel besser gehen würde, doch dann hatte sich sein Gesundheitszustand erneut verschlechtert. "Man muss schauen, inwieweit man Heinz von der Beatmung wegkriegt, damit er wieder selbständig atmen kann. Wenn das passiert ist, kann man über die Operation sprechen", so Annika Kärsten-Hoenig im Interview mit RTL.