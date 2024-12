"Yes"! Ein Tattoo symbolisiert für Franka Potente ihren Lebenswillen - ihren Überlebenswillen. Den hat die Schauspielerin ("Lola rennt") in letzter Zeit gebraucht: Sie kämpfte gegen Brustkrebs.

Franka Potente erhielt die Diagnose im April 2023. Allerdings erst, nachdem sie mehrmals bei verschiedenen Ärzten war und auf zusätzliche Untersuchungen gedrängt hatte. Sie selbst kann sich auf ihre Intuition schon immer verlassen, sagt sie - und hat keine Probleme damit, bei Ärzten auch mal nachzuhaken, erzählt sie im Interview mit Zeit Online . Doch sie weiß, dass das nicht allen so leichtfällt.

Heute geht es ihr gut. "Ich fühle mich fitter denn je", stellt sie fest. Dafür hat sie einiges getan: Sport, gesunde Ernährung - das war für die zweifache Mutter ihr Weg aus der Ohnmacht. "Kampfansage" nennt sie das. Denn funktionieren, das wollte sie trotzdem. Auch der Alltag in den USA, wo sie mit ihren Töchtern (geboren 2011 und 2013) und ihrem Mann lebt, lief weiter.

Dass der Krebs nicht aggressiv war, dass bei der Operation alles entfernt werden konnte, dass sie heute krebsfrei ist - all das ist für die Schauspielerin ein Riesenglück. Sie weiß: "Letztlich kann es einfach jede und jeden treffen."

Auf die Zukunft schaut die 50-Jährige mit großer Zuversicht - beruflich hat sich auch in Hollywood einiges geändert, findet sie, denn inzwischen gibt es "altersunabhängig viele starke Frauenrollen."



Obwohl: So wichtig ist das dann auch wieder nicht, denn ihre Familie und private Begegnungen spielen für Franka Potente inzwischen eine größere Rolle: "Darauf zu hören, was mir gerade wirklich wichtig ist, hat sich durch die Erkrankung sicher noch intensiviert", glaubt sie.



Und das große "Yes" auf ihrem Arm, das kürzlich zu ihren vielen Tattoos dazukam, ist ein ganz großes "Ja" zum Leben.