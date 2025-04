Wenn der Tod so präsent ist und real wird, dann stellst du dich hinten an. Als die Diagnose kam, war unsere Tochter acht Monate. Ich wusste nicht, kommt meine Frau morgens aus dem Bett oder nicht, aufgrund der Medikation.

Vor allem die gemeinsame Leidenschaft für Musik haben ihm und seiner Frau durch die schwere Zeit geholfen: "Wir musizieren sehr gern zusammen. Weil gerade in solchen leidvollen Momenten versuchen wir, uns an schönen Dingen zu erfreuen und im Moment zu sein."



Daraus entstanden ist ihr gemeinsamer Mutmacher-Song "Steh auf", den sie auch in der Show von Beatrice Egli zusammen performen - Patrice Aminati am Klavier und Daniel Aminati am Mikrofon.