Stattdessen setze die Australierin auf einen ganzheitlichen Ansatz. Was damit gemeint ist? Ein eigenes Team, bestehend aus ihrem Hausarzt, einem Arzt für Naturheilkunde, einem ganzheitlich planenden Zahnarzt, einem Osteopathen, einem Chiropraktiker und zwei Therapeuten.



Elle Macpherson mietete eigens für acht Monate ein Haus an, um sich behandeln zu lassen, erzählt sie in ihrer im November erscheinenden Biografie "Elle: Life, Lessons, and Learning to Trust Yourself".



Das muss man sich erst mal leisten können - und daran glauben, dass diese Art der Behandlung gegen einen aggressiven Tumor hilft. Keine leichte Entscheidung für die Mutter zweier Söhne.