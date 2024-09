Olivia Munn und John Mulaney haben bereits einen Sohn, Malcolm Hiep (2). Dass Olivia noch einmal Mutter wird, grenzt einerseits an ein medizinisches Wunder - andererseits aber auch nicht. Aufgrund ihrer Krebserkrankung kann die Schauspielerin nicht mehr schwanger werden. Doch Olivia hat vorgesorgt, wie sie in diesem Jahr der " Vogue " verriet. Die Amerikanerin mit vietnamesischen, deutschen und irischen Wurzeln hat bereits dreimal Eizellen einfrieren lassen - mit 33, mit 39 und zuletzt kurz nach ihrer Krebsdiagnose mit 42 Jahren. Eine Leihmutter erfüllte ihr nun den Traum von einer größeren Familie. Olivias Herz "explodiert" vor Dankbarkeit.

Dass ich meine Tochter nicht austragen konnte, hat mich sehr mitgenommen. Als ich unsere Leihmutter zum ersten Mal traf, sprachen wir von Mutter zu Mutter. Sie hat mir so viel Gnade und Verständnis entgegengebracht, dass ich wusste, ich habe einen wahren Engel gefunden. Ich kann gar nicht in Worte fassen, wie dankbar ich ihr bin, dass sie unser Baby 9 Monate lang beschützt und unsere Träume wahr gemacht hat.

Méi, der Name ihrer Kleinen, bedeutet so viel wie "Pflaume". "Ich bin so stolz auf meine kleine Pflaume, meinen kleinen Drachen, dass du den Weg zu uns gefunden hast."

In der Kommentarspalte zeigen sich nicht nur Olivias drei Millionen Instagram-Fans tief bewegt, sondern auch ihre Hollywood-Kollegen.



Alyssa Milano schwärmt: "Sie ist perfekt. Herzlichen Glückwunsch!" Schauspieler Joe King schreibt in Anlehnung an den Namen der Kleinen: "Was für eine hübsche kleine Pflaume!" Und auch Jennifer Anistons Ex Justin Theroux freut sich mit den frischgebackenen Eltern: "Awww. Ihr Name bedeutet auch 'schön'. Und das ist sie auch. Herzlichen Glückwunsch."