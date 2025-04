Dazu schreibt sie: "Dieses Buch ist für uns alle, die wir mit Liebe, Ausdauer und Mut unseren Weg durch das Unbekannte suchen. Du bist nicht allein." Emma Heming Willis richtet sich mit ihrem Buch nicht nur an Betroffene, sondern an alle, die plötzlich in die Rolle der pflegenden Angehörigen geraten.



Sie spricht darin von den Herausforderungen, aber auch davon, wie wichtig es ist, auf sich selbst zu achten, sich Hilfe zu holen und kleine Momente des Glücks nicht aus den Augen zu verlieren.



Ab September soll das Buch erhältlich sein.