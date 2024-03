Kurz vor ihrem Tod hatte Cat Janice eine Mission: Bevor ihre "Zeit auf der Erde zu Ende ist", hat die Künstlerin für ihren Sohn Loren den Song "Dance You Outta My Head" veröffentlicht - mit dem Ziel, den Siebenjährigen nach ihrem Tod ein Stück weit abzusichern. Alle Einnahmen aus Downloads und Streams, so Cat Janice, sollen Loren zu Gute kommen.