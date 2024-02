Unter all den Kommentaren auf Fischers Instagram-Profil finden sich allerdings auch zahlreiche Stimmen, die der Sängerin für ihre klare Positionierung danken. "Es ist wichtig, dass sich gerade Promis und Sportler, die für viele ein Vorbild sind, positionieren gegen Rassismus und antidemokratische Hetze und Menschenverachtung. [...] Weiter so und nicht einschüchtern lassen!" Neben vielen "Fans", die nun keine mehr sein wollen, finden sich nun sogar User, die bisher wenig mit Helene Fischer und ihrer Musik anfangen konnten, nun aber umso mehr: "Tolles Statement und so wichtig. Danke. Jetzt hast du einen Fan mehr!" Ein User vergleicht Helene Fischer sogar mit Taylor Swift: "Danke für Ihr Statement und Ihre Haltung. Für mich sind Sie jetzt die europäische Taylor Swift!" - Auch die amerikanische Pop-Sängerin hatte sich jahrelang nicht politisch geäußert und sich erst 2018 als Demokratin zu erkennen gegeben.

Mehr als 30 Promis aus Unterhaltung, Musik, Sport und Wirtschaft hatten sich in der jüngsten Ausgabe vom "Stern" gegen Rechtsextremismus positioniert. Neben Helene Fischer auch ihr Ex-Partner Florian Silbereisen, Collien Ulmen-Fernandes, Udo Lindenberg, Roland Kaiser, Maite Kelly, Florian David Fitz und viele andere.



Nach zahlreichen Protesten und Demonstrationen gegen Rechtsextremismus in den vergangenen Wochen, äußert sich beispielsweise auch die Fußballerin Alexandra Popp im Stern:



"Es ist ein tolles Signal, dass die schweigende Mehrheit in diesem Lande nicht länger schweigt, sondern auf die Straße geht und Farbe bekennt. Auch ich möchte in einem weltoffenen und bunten Deutschland leben, in dem rechtsextremes Gedankengut keinen Platz hat."