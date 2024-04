1. Große Leidenschaft: Tanzen

Neun Jahre lang lernte die in Spanien geborene Penélope Cruz am Nationalkonservatorium klassisches Ballett. 1988, mit gerade mal 14 Jahren, durfte sie in einem Musikvideo der Popgruppe Mecano mittanzen. Nur ein Jahr später gewann sie einen Talentwettbewerb, der ihren Weg auf die großen Kinoleinwände ebnen sollte. Denn was folgte, waren die ersten Auftritte in spanischen Fernsehshows.



Ihr Filmdebüt gab sie schließlich zwei Jahre später, 1991.

2. And the Oscar goes to...

18 Jahre später dann der riesengroße Erfolg: Penélope Cruz ist die erste Spanierin, die einen Oscar mit nach Hause nehmen durfte. 2009 bekam sie den Goldjungen für ihre Rolle in der spanisch-amerikanischen Komödie "Vicky Cristina Barcelona".



Drei weitere Male war sie für einen Oscar nominiert. Bisher sollte es jedoch bei einer Auszeichnung bleiben.

Bildrechte: IMAGO/Newscom World

3. Indien und Mutter Teresa

In ihren 20ern verbrachte die Schauspielerin eine Woche in Indien, um mit Mutter Teresa zusammenzuarbeiten und unter anderem in einer Lepraklinik unterstützend mitzuhelfen.



Bis heute setzt sich Penélope Cruz für Wohltätigkeitsorganisationen ein und posierte beispielsweise schon mehrere Male für PETA vor der Kamera, um eine Anti-Pelz-Kampagne zu unterstützen.

4. Beste Freundinnen seit vielen Jahren

In Schauspielkollegin Salma Hayek hat Penélope Cruz ihre "spanische Seelenschwester" gefunden, wie sie in einem Interview mit "E! News" erzählt. Kennengelernt haben sich die beiden übrigens bei Penélopes erstem Aufenthalt in den USA für einen Film, wie sie in der "TheEllenShow" erzählt hat.

Bildrechte: imago images/United Archives

Damals kannte Cruz niemanden in den USA, Hayek nur übers Telefon, weshalb Hayek darauf bestand, sie bei sich aufzunehmen: "Du gehst nicht in ein Hotel, du kommst zu mir nach Hause, denn am Anfang ist es schwer und du wirst dich sehr einsam fühlen. Also nahm sie mich mit zu ihr. Deshalb sind wir jetzt wie Schwestern."



Gemeinsam standen die beiden 2006 für den Film "Bandidas" vor der Kamera.

5. Schwester als Double