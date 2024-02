Mehr Frauenpower geht nicht! Über 100 prominente Frauen haben sich jetzt in einem offenen Brief zu Wort gemeldet. Sie wollen, dass sich Deutschland in der EU endlich stark macht für Frauen und für ihren Schutz vor Gewalt. Adressiert ist der Brief an den deutschen Justizminister Marco Buschmann und die gesamte Bundesregierung. Aber worum geht es genau?



Seit 2022 verhandelt die Europäische Union darüber, bestimmte Delikte europaweit einheitlich unter Strafe zu stellen. Darunter zum Beispiel Cyberstalking oder das Umherschicken von "Dickpics", also Penisfotos. Noch regelt das jedes EU-Land unterschiedlich.



Auch das Thema Vergewaltigung sollte angegangen werden. Hier war der Plan, dass EU-weit "Nur ja heißt ja" gelten soll. Bedeutet: Einvernehmlicher Sex ist erlaubt, alles andere wäre Vergewaltigung.