1. Burger-Grill statt Laufsteg

Gal Gadot erzählte 2017 in einem Interview mit dem "Rolling Stone"-Magazin, wie sie eher unfreiwillig zum Model wurde. Schon früh bekam die in Israel lebende Teenagerin Modelangebote, doch sie lehnte ab und arbeitete lieber bei Burger King. "Ich dachte mir: 'Posieren für Geld? Pfui, das ist nichts für mich.'"



Dennoch: Mit 18 Jahren nahm Gal Gadot an der Wahl zur "Miss Israel 2004" teil - die sie auch prompt gewann. Mittlerweile arbeitet Gal Gadot (auch) als Model und ist unter anderem bei der New Yorker Agentur IMG unter Vertrag.

Bildrechte: MARTIN BERNETTI / Freier Fotograf

2. Gal Gadot war Soldatin

Nach der Schule absolvierte Gal Gadot einen zweijährigen Militärdienst bei den israelischen Streitkräften. Dort habe sie nach eigenen Aussagen "Disziplin und Respekt" erlernt. Während der Ausbildung arbeitete sie als Fitnesstrainerin und erlernte sowohl den Umgang mit Schusswaffen als auch sich selbst zu verteidigen.



Dieser Umstand verhalf ihr Jahre später wohl auch zu ihrer ersten großen Rolle: Regisseur Justin Lin castete Gal Gadot auch wegen ihrer Militärausbildung für die Rolle der Gisele Yashar im vierten "Fast & Furious-Film" (2009).



Die Wahrnehmung ihrer Militärpflicht trotz Promistatus - im Gegensatz etwa zum israelischen Supermodel Bar Refaeli - wird Gal Gadot in ihrer Heimat übrigens hoch angerechnet.

Bildrechte: IMAGO/ZUMA Wire

3. Schwanger während "Wonder Woman"-Dreharbeiten

Für ihre Paraderolle als "Wonder Woman" nahm Gal Gadot einiges in Kauf: Sie trainierte unerbittlich - Reiten, Schwertkampf, Kung Fu und weitere Kampfsportarten standen auf dem Programm. Knapp 8,5 Kilo Muskelmasse baute sie auf.



Während der Dreharbeiten zu "Wonder Woman" im Jahr 2016 war Gal Gadot mit ihrer zweiten Tochter Maya schwanger, verheimlichte das aber, um nicht besonders behandelt zu werden. Bei Nachdrehs wurde ihr Babybauch dann digital und per Kostüm retuschiert.

Bildrechte: IMAGO/UPI Photo

4. Not-OP während vierter Schwangerschaft

Im Februar 2024, im achten Schwangerschaftsmonat, erlebte Gal Gadot einen großen Schockmoment. Wegen wochenlanger Kopfschmerzen konnte sie nur liegen, bis bei einem MRT ein Blutgerinnsel im Gehirn gefunden wurde. Sie musste notoperiert werden.



Auf Instagram berichtete die damals 38-Jährige von dem Erlebnis und machte klar, wie zerbrechlich das Leben sein kann. Den Namen ihrer vierten Tochter wählte sie deswegen ganz bewusst: Ori - auf Hebräisch "mein Licht". Vor der Operation habe sie ihrem Ehemann Jaron Varsano gesagt, dass ihre Tochter das Licht am Ende des Tunnels sein würde. Mittlerweile ist Gal Gadot eigenen Angaben zufolge wieder gesund und dankbar für ihr Leben.

5. Heftige Kontroversen