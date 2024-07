Dass Shannen Dohertys mutiger Umgang mit ihrer Krankheit anderen Betroffenen Kraft schenkte, zeigt der Post der ebenfalls an Brustkrebs erkrankten " X-Men"-Schauspielerin Olivia Munn : "Als bei mir zum ersten Mal Brustkrebs diagnostiziert wurde, erinnerte ich mich daran, wie mutig sie die Welt an ihrer Reise teilhaben ließ. [...] Flieg hoch, meine Freundin."

Shannen Doherty stand früh im Rampenlicht: Erwachsen wurde sie vor der Kamera - was positive und negative Seiten hatte. Am Anfang ihrer Karriere galt sie als Everybody's Darling, später als schwierig und divenhaft.

Ihren endgültigen Einstieg ins Hollywood-Geschäft verdankte Shannen Doherty niemand Geringerem als TV-Liebling Michael Landon. Der Schauspieler, Drehbuchautor, Fernsehregisseur und -produzent wurde durch einen Gastauftritt von Shannen in der damals beliebten Serie "Vater Murphy" auf sie aufmerksam. Michael Landon war von der Schauspielleistung der Zehnjährigen so begeistert, dass er sie vom Fleck weg für seine Serie "Unsere kleine Farm" engagierte. Dort spielte sie von 1982 bis 1983 die Rolle der Jenny Wilder. Dadurch wurde Shannen Doherty weltweit bekannt.

Nach ihrem Erfolg in "Unsere kleine Farm" wurde es ruhig um Shannen Doherty. Ihre erste Hauptrolle konnte sie 1988 in der schwarzen Komödie "Heathers" ergattern. Hier spielte die damals 17-Jährige an der Seite von Winona Ryder die intrigante Highschool-Schülerin Heather. Nach durchweg sympathischen Rollen konnte Shannen Doherty damit erstmals ihr Facettenreichtum unter Beweis stellen.

Nur zwei Jahre nach "Heathers" wurde Shannen Doherty für die Rolle der Brenda Walsh in "Beverly Hills, 90210" gecastet. Quasi über Nacht avancierten Shannen Doherty und ihre Schauspielkollegen damit zu den absoluten Teenie-Idolen der 1990er-Jahre. Doch der Ruhm hat auch seine Schattenseiten. Das musste Shannen Doherty am eigenen Leib erfahren. Negativ-Schlagzeilen und Gerüchte um angebliche Affären, Alkoholexesse und Streitereien mit Kollegen häuften sich – und das hatte Folgen: Nach vier Staffeln "Beverly Hills, 90210" war schon wieder Schluss.

An ihre Erfolge aus den 90ern konnte Shannen Doherty in den 2000er-Jahren nicht wieder anknüpfen. Schuld daran war vielleicht auch ihr schlechter Ruf. In Film- und TV-Kreisen galt sie als "schwierig". 2008 und 2009 trat sie in sieben Episoden von "90210", dem Spin-Off zu "Beverly Hills, 90210", auf. 2018 erhielt sie eine Nebenrolle in "Heathers", einer Neuauflage ihres 80er-Jahre-Erfolgs.



Rührend: Nach dem überraschenden Tod ihres Beverly-Hills-Kollegen Luke Perry, ehrte sie ihn mit einem Gastauftritt in dessen letzter Serie "Riverdale".