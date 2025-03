Die US-amerikanische Schauspielerin Pamela Bach-Hasselhoff, bekannt aus der Kultserie "Baywatch", ist im Alter von 61 Jahren gestorben. Die Ex-Frau von David Hasselhoff wurde am Mittwoch (05.03.) tot in ihrem Haus in den Hollywood Hills aufgefunden, wie die Gerichtsmedizin in Los Angeles mitteilte.

US-Medien sprechen von Suizid

Der Sänger und Schauspieler bestätigte den Tod in einem Facebook-Post: "Unsere Familie ist zutiefst betrübt über den kürzlichen Tod (...). Wir sind dankbar für die Liebe und Unterstützung in dieser schwierigen Zeit."



Wie US-Medien unter Berufung auf die Gerichtsmedizin berichten, soll sich Pamela Bach-Hasselhoff das Leben genommen haben. Demnach habe sie eine "selbst zugefügte Schusswunde" am Kopf aufgewiesen. Um die Hintergründe zu klären, hat die Polizei nach Angaben des Promi-Portals TMZ Ermittlungen aufgenommen.

Bildrechte: Getty Images / David Livingston

Lange Ehe und zwei Töchter mit David Hasselhoff

David Hasselhoff und seine spätere Frau lernten sich bei ihrem Gastauftritt in der US-Serie "Knight Rider" kennen, in der Hasselhoff die Hauptrolle spielte. Diese Begegnung führte nicht nur zu ihrer Rolle als Kaye Morgan in "Baywatch", sondern auch zu einer Ehe, die von 1989 bis 2006 dauerte und aus der die beiden Töchter Taylor und Hayley hervorgingen.



Die Familie war Pamela Bach-Hasselhoff sehr wichtig, wie ein Blick auf ihr Instagram-Profil verrät. Einer ihrer letzten Posts zeigt sie glücklich vor einem Weihnachtsbaum mit ihrer Tochter Taylor und ihrem ersten Enkelkind London, das im vergangenen Jahr zur Welt kam.