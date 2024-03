Mehr als vier Monate nach seinem Tod sind nun Einzelheiten aus Matthew Perrys Testament bekannt geworden. Laut dem US-Magazin "People" geht aus dem letzten Willen des "Friends"-Schauspielers hervor, dass der Großteil seines Besitzes in einen Treuhandfond übergeht.

Das besondere an dem Testament: Der "Alvy Singer Living Trust" ist nach der Hauptfigur von Woody Allens Kultfilm "Der Stadtneurotiker" benannt. Der Grund dafür ist allerdings nicht bekannt.



Sein Vermögen von über einer Million Dollar geht laut "People" sowohl an Matthew Perrys Eltern als auch an seine Halbschwester Caitlin Morrison.