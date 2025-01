Es wäre eine richtig große Party geworden, von der ganz Hamburg wohl noch einige Tage gesprochen hätte. Jan Fedder liebte Geburtstage und Feiern und er hätte seinen 70. wohl nicht irgendwo auf einer einsamen Insel gefeiert, sondern da, wo er sich zu Hause gefühlt hat. Seinen 70. hat Jan Fedder leider nicht mehr feiern können. Er starb am 30. Dezember 2019 an Krebs.

Gekommen waren Menschen aus ganz Deutschland, um an Fedder zu erinnern. "Ich habe früher mit meinen Großeltern immer Großstadtrevier geguckt habe", erzählt André Urmann, der extra aus Bochum angereist war. Urmann vermisst "seinen" Jan Fedder bis heute. Auch Fedders Ehefrau Marion war dabei und ist sich sicher: "Die 'Ritze' war sein Wohnzimmer. Das hätte er genau so gewollt."

Die Rolle des Dirk Matthis in der ARD-Serie Großstadtrevier machte Fedder bundesweit bekannt - als Polizist mit Herz und Persönlichkeit. Kaum ein Hamburger Künstler ist so tief mit der Hansestadt verwurzelt.



Zu Beginn seiner Karriere spielte der junge Jan Fedder als Matrose im oscarprämierten Meisterwerk "Das Boot". Zuletzt brillierte er mit Charakterrollen in Siegfried-Lenz-Literaturverfilmungen, wie "Der Mann im Strom".



Auch daran wurde an diesem besonderen Tag erinnert. Zu seinem Ehrentag hat die mittlerweile neu liierte Witwe Marion Fedder ihrem verstorbenen Mann sogar ein Lied gewidmet. Der Titel: Jan Fedder rockt den Himmel.