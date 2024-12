Das hätte Jan Fedder sicher gefallen: Ein neuer Song, den Ehefrau Marion getextet hat, zu dem das Orchester der Polizei Hamburg die Musik einspielt und den ein Musiker einsingt, der schon mit Udo Lindenberg auf Tour war. Besser geht es nicht, oder? Doch: Sogar die unverwechselbar raue Stimme des 2019 verstorbenen Schauspielers ist in der Hymne "Jan Fedder rockt den Himmel" noch einmal zu hören!

Wie die Bild-Zeitung berichtet, hat Marion Fedder die Idee zu dem Song anlässlich des bevorstehenden Geburtstags ihres Mannes entwickelt: Am 14. Januar 2025 wäre Jan Fedder 70 Jahre alt geworden.



Ihr Wunsch: Sie wollte sich für den Song "Liebe" revanchieren, den ihr Mann ihr kurz vor der Hochzeit 2005 geschrieben hatte.



Geschrieben hat Marion Fedder den Text laut Bild selbst. Im besten Bigband-Sound spielt das Orchester dazu, die Stimme von Ole Feddersen klingt rockig und gefühlvoll, die Hymne klingt melancholisch und leicht zugleich: "Liebe ist unsterblich" heißt es darin.



Und unsterblich ist Jan Fedder, wenn ganz am Ende der Hymne seine Stimme erklingt: Zu hören ist das alte Seemanslied "La Paloma", das in der deutschen Version durch Hans Albers und später Freddy Quinn bekannt wurde.