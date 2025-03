Dolly Parton und ihr Ehemann Carl waren ein ungleiches Paar. Sie, eine strahlende Country-Ikone, die stets das Rampenlicht suchte und vor Energie strotzte. Er, ein Unternehmer, der lieber zurückgezogen und im Hintergrund agierte. Was die beiden jedoch verband, war ihr Sinn für Humor und der gegenseitige Respekt, wie Dolly Parton vor einigen Jahren in einem Interview mit dem britischen "Saga Magazine" erklärte.

Nach sechzig gemeinsamen Jahren muss die "Jolene"-Sängerin nun Abschied nehmen. Carl Dean Thomas starb am 3. März im Alter von 82 Jahren in Nashville. Die Beerdigung soll im engsten Familienkreis stattfinden. Auf ihrer Instagram-Seite bedankt sich die Sängerin bei ihren Fans und bittet "in dieser schweren Zeit um Privatsphäre".