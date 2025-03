Die Todesursache der am Mittwoch (26.02.) gestorbenen Schauspielerin Michelle Trachtenberg bleibt offen. Wie die New Yorker Gerichtsmedizin der Deutschen Presse-Agentur mitteilt, wurde ihr Tod als "ungeklärt" eingestuft. Die Schauspielerin wurde nur 39 Jahre alt.

Keine Autopsie

Es bleiben Fragezeichen, warum die Schauspielerin gestorben ist. Obwohl die Polizei nicht von einem Verbrechen ausgeht, sollte eine Autopsie die genauen Todesumstände klären - die soll nun aber nicht stattfinden.



Wie mehrere US-Medien übereinstimmend berichten, wird es auf Wunsch der Familie der Schauspielerin keine Obduktion geben. Laut ABC-News sollen religiöse Gründe für diese Entscheidung ausschlaggebend sein.



Wegen eines fehlenden Verdachts auf eine Straftat wurde dem Wunsch der Familie stattgegeben.

Ihre Mutter hat sie gefunden

Trachtenberg ist am Mittwochmorgen (26.02.) gegen 8 Uhr (Ortszeit) in einem Apartment am New Yorker Central Park von ihrer Mutter tot aufgefunden worden. Wie die New York Post aus Polizeikreisen erfahren haben will, wurde bei der Schauspielerin kürzlich eine Lebertransplantation durchgeführt.

Bildrechte: IMAGO / Depositphotos

Erfolg schon als Kinderstar

Die in New York geborene Trachtenberg drehte bereits im Alter von drei Jahren ihren ersten Werbespot, zog später mit ihrer Mutter nach Los Angeles, während der Rest der Familie in New York zurückblieb.



Das half der Karriere: Als Kinderstar bekannt wurde Michelle Trachtenberg durch die Serie "Harriet, die kleine Detektivin", in der sie die Hauptrolle spielte.

Bildrechte: IMAGO / Allstar

Dann kam der Erfolg mit "Buffy - Im Bann der Dämonen". In der Vampirserie spielte Michelle Trachtenberg Buffys kleine Schwester Dawn. Auch in Serien wie "Dr. House" oder "Six Feet Under" war Michelle Trachtenberg Anfang der 2000er-Jahre zu sehen. In der erfolgreichen Jugendserie "Gossip Girl" spielte sie neben Stars wie Blake Lively und Leighton Meester die Rolle der Georgina Sparks.



Zuletzt konnten Fans die Schauspielerin 2022/2023 im Spin-Off von "Gossip Girl" sehen, wo sie eine Gastrolle übernahm.

Bildrechte: IMAGO / FAMOUS

Zuletzt Sorge um die Schauspielerin