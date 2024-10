Als DJ und Produzent war Tim Bergling alias Avicii weltweit bekannt und auf Musikfestivals gefragt. Seine Single "Wake Me Up" verkaufte sich über 21 Millionen Mal. Doch allem Erfolg zum Trotz: Im April 2018 nahm sich der damals 28-Jährige das Leben.



Auch sechs Jahre nach seinem Tod ist Avicii einer der ikonischsten Frontmänner der elektronischen Tanzmusik und einer der bekanntesten schwedischen Musiker überhaupt.



In Stockholm wurden jetzt 267 persönliche Gegenstände des Künstlers versteigert, darunter Turnschuhe, T-Shirts und Plattenspieler: