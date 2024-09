Wer Interesse an den Gegenständen hat, muss tief in die Tasche greifen. Zu den Sachen, die unter den Hammer kommen, gehören Goldene Schallplatten für den Song "Diamonds" von Summer Cem, ein dreifacher Gold-Award für die Alben "Blyat", "Berlin lebt", und "CB6" und ein 13-facher Gold-Award für 13 verschiedene Singles des Rappers. Die Startgebote liegen zwischen 1.000 und 10.000 Euro.



Ebenfalls käuflich: eine Sonderanfertigung eines Basketballautomats. Obwohl im Beschreibungstext nur von "einem Künstler" die Rede ist und der Name des Rappers nicht explizit genannt wird, macht ein Blick auf die Bilder deutlich, dass es sich um den Automaten von Capital Bra handeln muss. Sein Name steht gleich mehrmals auf dem Sportgerät. Das Startgebot dafür liegt bei 4.000 Euro.



Auch eine schallisolierte Akustikkabine gibt es für mindestens 1.450 Euro zu ersteigern.



Die Auktionen für die Goldenen Schallplatten und die Akustikkabine laufen noch bis zum 27. September, für das Basketballgerät bis zum 4. Oktober.