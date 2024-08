Welches Klopapier benutzen die Stars? Gibt es Gemüse, das sie hassen? Drängeln sie sich gerne an der Kasse vor? Promi-Expertin Susanne Klehn geht mit ihren Star-Gästen einkaufen - und dabei kommt so einiges ans Licht... Denn: Ein Blick in den Einkaufswagen ist auch immer ein Blick in ihren ganz persönlichen Alltag!



David Garret, Sönke Möhring, Wigald Boning, Gisa Flake, Thomas Anders und Marianne, diesmal ohne Michael, gehen mit uns auf Shopping-Tour und plaudern dabei fleißig aus dem Nähkästchen..