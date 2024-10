Was schnell klar wird: Das wilde Rocker-Image von der Bühne stimmt mit seinem wirklichen Leben nicht überein. Abgesehen von den langen Haaren, die übrigens echt sind - wie der Zupfversuch eines Fans bei einer Autogrammstunde gezeigt hat - ist Bülent Ceylan ein sehr bodenständiger Mensch. Nach Angaben von Susanne Klehn ist er vom Wesen her sogar "der zarteste Mensch, den ich im Promi-Zirkus kennengelernt habe". Tatsächlich sucht man beim Ehemann und Familienvater Bülent Ceylan vergeblich nach Spuren von Überheblichkeit oder Poserei. Er lebt gerne in seiner Heimatstadt Mannheim. Ein Umzug in eine große Medienstadt wie Berlin, München oder Köln hat ihn nie wirklich gereizt. Dafür gibt es neben der Bodenständigkeit einen wichtigen Grund: die familiären Wurzeln in der Region, in die es auch seine zweite Frau gezogen hat.

So ganz kann Ceylan den Comedy-Star aber auch zu Hause nicht loswerden. Ein Beispiel? Als seine Tochter einmal die Frage aufwarf "Wo kommen die Babys her?", erklärte der Vater: "Der Papa hat die Mama lieb. Dann drückt er bei der Mama so ein bisschen rum und am Ende kommt das Baby raus."



Dass Bülent Ceylan seine Comedy-Gene direkt weitervererbt hat, beweist die Nachfrage seiner Tochter, ob die Mama dann ein 3D-Drucker sei. Der Name Ceylan wird den Comedy-Fans in Deutschland also vermutlich noch lange erhalten bleiben.