Es gehe dabei nicht nur um seinen Gesundheitszustand, sondern auch um seine Zurechnungsfähigkeit als Geschäftsmann. Das "Wall Street Journal" führt die ehemalige Tesla-Chefin Linda Johnson Rice auf, die von Musks "volatilem Verhalten und seinem Drogenkonsum" so frustriert gewesen sei, dass sie 2019 auf die Fortsetzung ihrer Karriere im Unternehmen verzichtet habe.

Immer wieder soll es Situationen gegeben haben, in denen klar geworden sei, dass Drogen kein No-Go für Musk sind: 2018 zu Acid, 2019 zu Magic Mushrooms und 2021 zu Ketamin . Auch Kokain und Ecstasy soll der 52-Jährige dem Bericht zufolge angeblich konsumiert haben.

Musk, der in der Vergangenheit zugegeben hatte, Ketamin aus gesundheitlichen Gründen zur Behandlung seiner Depression eingenommen zu haben, wies die aktuellen Vorwürfe bei X zurück und sprach dem "Wall Street Journal" die Glaubwürdigkeit ab. Bei zufälligen Tests seien weder Spuren von Drogen noch von Alkohol gefunden worden.



Jahre zuvor hatte er in der Podcast-Show von Joe Rogan öffentlich an einem Joint gezogen und damit für Aufsehen gesorgt.