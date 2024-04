Das Drama "Sterben" von Regisseur Matthias Glasner ist gleich neunmal durch die Deutsche Filmakademie nominiert und damit so oft wie keine andere Produktion. Der dreistündige Film über den Alltag einer zerrütteten Familie wurde unter anderem als bester Spielfilm vorgeschlagen. In Hauptrollen sind unter anderem Corinna Harfouch und Lars Eidinger zu sehen. Glasner hatte bei der diesjährigen Berlinale den Silbernen Bären für das beste Drehbuch erhalten. Der Thriller "Die Theorie von Allem" von Timm Kröger kommt auf sechs Nominierungen. Das in Schwarz-weiß gehaltene Werk mit Jan Bülow in der Hauptrolle lief 2023 im Wettbewerb des Filmfests Venedig und ist eine Hommage an die Filmgeschichte. "Die Theorie von Allem" geht auch für die Goldene Lola für den besten Spielfilm ins Rennen. Insgesamt sind in dieser Kategorie sechs Titel nominiert. Dazu zählen: der Historienfilm "Der Fuchs", die Verfilmung "Ein ganzes Leben" nach einem Roman von Robert Seethaler, "Im toten Winkel" von Regisseurin Ayşe Polat und das Drama "Elaha".

Bester Spielfilm

"Der Fuchs" (Hana Geißendörfer, Malte Can, Gerrit Klein)

"Die Theorie von Allem" (Heino Deckert, Viktoria Stolpe)

"Ein ganzes Leben" (Timm Oberwelland, Theodor Gringel, Dieter Pochlatko)

"Elaha" (Matthias Greving)

"Im toten Winkel" (Mehmet Aktaş)

"Sterben" (Jan Krüger Ulf Israel Matthias Glasner)



Bester Dokumentarfilm

"Anselm" (Karsten Brünig, Wim Wenders)

"Sieben Winter in Teheran" (Melanie Andernach, Knut Losen, Steffi Niederzoll)

"Vergiss Meyn Nicht" (Melanie Andernach, Knut Losen, Fabiana Fragale, Kilian Kuhlendahl, Jens Mühlhoff)



Bester Kinderfilm

"Checker Tobi und die Reise zu den fliegenden Flüssen" (Fidelis Mager, Oliver Gernstl)

"Sieger sein" (Sonja Schmitt, Christoph Daniel, Marc Schmidheiny)



Beste Regie

"Die Theorie von Allem" (Timm Kröger)

"Im toten Winkel" (Ayşe Polat)

"Sterben"(Matthias Glasner)



Bestes Drehbuch

"Der Fuchs" (Adrian Goiginger)

"Im toten Winkel" (Ayşe Polat)

"Sterben" (Matthias Glasner)



Beste weibliche Hauptrolle

Hannah Herzsprung für "15 Jahre"

Bayan Layla für "Elaha"

Corinna Harfouch für "Sterben"



Beste männliche Hauptrolle

Simon Morzé für "Der Fuchs"

Marc Hosemann für "Sophia, der Tod und ich"

Lars Eidinger für "Sterben"



Beste weibliche Nebenrolle

Adele Neuhauser für "15 Jahre"

Marie-Lou Sellem für "Knochen und Namen"

Barbara Philipp für "Sprich mit mir"



Beste männliche Nebenrolle

Christian Friedel für "15 Jahre"

Robert Gwisdek für "Sterben"

Hans-Uwe Bauer für "Sterben"



Beste Kamera / Bildgestaltung

"Der Fuchs" (Yoshi Heimrath, Paul Sprinz)

"Die Theorie von allem" (Roland Stuprich)

"Luise" (Lotta Kilian)



Bester Schnitt

"Falling into Place" (David J. Achilles)

"Sieben Winter in Teheran" (Nicole Kortlüke)

"Sterben" (Heike Gnida)



Beste Tongestaltung

"Ein ganzes Leben" (Max Vornehm, Christof Ebhardt, Christian Bischoff)

"Leere Netze" (Bahman Ardalan, Ansgar Frerich, Florian Beck)

"The Dive" (Michael Schlömer, Corinna Fleig, Tobias Fleig



Beste Filmmusik

"Die Theorie von allem" (Diego Ramos Rodríguez)

"Leere Netze" (John Gürtler, Jan Miserre featuring Saba Alizadeh)

"Sterben" (Lorenz Dangel)



Bestes Szenenbild

"Die Theorie von allem" (Cosima Vellenzer, Anika Klatt)

"Ein ganzes Leben" (Jurek Kuttner, Marcel Beranek, Hanna Bowe, Bernadette Weinzierl)

"Girl You Know It’s True" (Heike Lange, Alexandra Pilhatsch)

"Stella. Ein Leben" (Albrecht Konrad, Ellen Somnitz, Ruth Barbara Wilbert)



Bestes Kostümbild

"Die Herrlichkeit des Lebens" (Tanja Hausner)

"Girl You Know It’s True" (Ingken Benesch)

"Stella. Ein Leben" (Thomas Oláh)



Bestes Maskenbild

"Ein ganzes Leben" (Helene Lang)

"Girl You Know It’s True" (Alisza Pfeifer, Christina Baier)

"Stella. Ein Leben" (Kerstin Gaecklein, Heiko Schmidt, Lisa Becker)



Beste visuelle Effekte

"Der Fuchs" (Manfred Büttner)

"Die Theorie von allem" (Kariem Saleh, Adrian Meyer)

"Girl You Know It’s True" (Juri Stanossek, Apollonia Hartmann, Jan Burda)

"Stella. Ein Leben" (Marco Del Bianco, Benedict Neuenfels)



Ehrenpreis

Hanna Schygulla