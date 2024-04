Einige Erinnerungsstücke können Fans des beliebten Schauspielers ab Freitag (19.04.) auf der Auktionsplattform "Ebay" ersteigern. Der Startpreis: jeweils 1 Euro. Leichtfertig habe sich die Witwe von Jan Fedder nicht zu der Aktion entschlossen. Immerhin hänge an jedem Stück auch für sie "eine tolle Erinnerung an Jan", wie sie gegenüber der "Bild"-Zeitung erklärt.

Bereits im Jahr 2022 wurde ein Mercedes-Oldtimer aus dem Nachlass von Jan Fedder zugunsten des Hamburger "Michel" versteigert. Das Auto wechselte damals für fast 100.000 Euro den Besitzer. Zuvor waren ein weiteres Auto und eine Küchenuhr des Schauspielers versteigert worden.



Auch der Erlös aus der aktuellen Versteigerung soll in Erinnerungsplätze und Einrichtungen in Jan Fedders Heimatstadt Hamburg investiert werden, "um ihn als Legende weiter leben zu lassen", so sein Witwe Marion.



Jan Fedder starb am 30. Dezember 2019 in Hamburg. Sieben Jahre kämpfte der Schauspieler gegen seine Krebserkrankung.