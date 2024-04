Wer hätte das gedacht: Neil Tennant, 69, und Chris Lowe, 64 - auch bekannt als "Pet Shop Boys" - mögen deutschen Schlager!

Ihr neuer Song - (fast) ein Schlager!

Die beiden Briten sind seit Jahrzehnten Pop-Ikonen, haben mit Hits wie "West End Girls" zahlreiche Partys bereichert und Biografien geprägt - und gestehen nun im Interview mit der Süddeutschen Zeitung ganz und gar nicht beschämt: "[Uns] faszinieren deutsche Schlager"!



Ihr neuer Song trägt folgerichtig auch den Titel "The Schlager Hit Parade".

Britische Elektro-Popper und deutscher Schlager - wo ist die Schnittmenge?

Die "Jungs aus der Zoohandlung" (so die Übersetzung des Band-Namens) waren sechsmal für den Grammy nominiert, komponieren für zahlreiche andere Künstler und arbeiteten an klassischen Projekten.



Trotzdem - oder gerade deshalb - gibt es da diese Faszination für die deutsche Schlagerszene. Was man wissen muss: Die "Pet Shop Boys" lebten in den letzten 40 Jahren für einige Zeit in München, haben in Berlin einen Zweitwohnsitz. Da schaut man auch mal Fernsehen - um so besser, wenn da Schlager-Shows laufen:

Ich schaue mir diese Sendungen wahnsinnig gerne an. Vor allem das Publikum! Chris Lowe Süddeutsche Zeitung

Bildrechte: imago images/Eventpress

Uncool? Im Gegenteil!

Tja, was wir in Deutschland ganz normal oder vielleicht sogar langweilig finden, fasziniert die beiden Briten offenbar sehr.



Denn dann wird es für die beiden erst richtig spannend, sagen sie: "Wenn etwas als unmodisch oder uncool gilt, dann interessiert es uns", so Neil Tennant in der Süddeutschen Zeitung.



Selbstredend, dass Neil Tennant und Chris Lowe auch die Künstlerinnen und Künstler der Schlagerszene bestens kennen - Helene Fischer und Co. sind für die beiden keine Unbekannten - auch die Band "Flippers" erwähnen die beiden im SPIEGEL-Interview:

Ich bin immer noch traurig, dass ich es nicht mehr geschafft habe, ein Konzert der Flippers zu sehen, bevor sie sich getrennt haben. Neil Tennant Der Spiegel

Bildrechte: imago/Pacific Press Agency

Kommen die "Pet Shop Boys" jetzt doch noch zum "Flippers"-Konzert?

Das alles bleibt nicht ohne Folgen: Ex-"Flipper"-Musiker Olaf Malolepsi hat die beiden Musiker direkt zu einem seiner Konzerte eingeladen!



Wer weiß, vielleicht klappt es jetzt doch noch mit einem "Flippers"-Konzert?

Die "Pet Shop Boys" - eine Erfolgsgeschichte seit über 40 Jahren